Неизвестные похитили почти 5 млн руб из отделения почты на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестные похитили 4,8 миллиона рублей из отделения почты на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Медиков. Угрожая сотруднику отделения похожим на пистолет предметом, они украли деньги, после чего скрылись с места преступления.

Контроль над установлением деталей случившегося взяла прокуратура Южного административного округа. Ведомство также проконтролирует работу сотрудников полиции и установление личностей неизвестных, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

По предварительным данным, злоумышленники, на лицах которых были надеты маски, уехали от отделения почты на машине такси, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в Москве задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве на 20 миллионов рублей. Предположительно, от действий преступников пострадало свыше 250 жителей столицы. Уточнялось, что в течение двух лет граждане от имени партнера известных банков предлагали горожанам помощь в получении кредитов.

С жертвами они заключали договоры на оказание услуг, но спустя какое-то время клиентам сообщали об их якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить услугу в полном объеме. Если у человека не было денег, то ему предлагали оформить дистанционный микрозайм.

