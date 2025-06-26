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26 июня, 12:59

Происшествия

В Москве задержана группа мошенников, укравших 20 млн рублей у 250 москвичей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве задержана группа лиц, которые подозреваются в мошенничестве на 20 миллионов рублей. От действий преступников пострадало свыше 250 жителей столицы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, подозреваемые в мошенничестве в течение двух лет от имени партнера известных банков предлагали горожанам помощь в получении кредитов. Для этого они совершали "холодные" звонки (обзвон потенциальных клиентов, которые ранее не связывались с компанией. – Прим. ред.), размещали рекламу в Сети и в СМИ.

Граждане приходили в офисы, которые располагались на 5-й улице Ямского поля и Староалексеевской улице, заключали договоры на оказание услуг, но спустя какое-то время клиентам сообщали об их якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить услугу в полном объеме. Если у человека не было денег, то ему предлагали оформить дистанционный микрозайм.

"На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у соучастников не было, взятые на себя обязательства они выполнять не собирались. Полученные от обманутых клиентов деньги похищались", – уточнила Волк.

Всего в рамках оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать восьмерых подозреваемых. В ходе обысков правоохранители изъяли инструкции по работе с клиентами, документы с имитацией финансовой деятельности, носители информации и другие улики.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в ВТБ рассказали о новых схемах мошенничества, по которым преступники притворяются работодателями и выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Кандидат оформляется на работу через фальшивый договор, затем ведется имитация работы, но следом новый начальник просит перевести деньги под различными предлогами. Затем преступники либо требуют еще, либо исчезают.

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