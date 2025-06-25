Мошенники стали выманивать деньги у новых сотрудников под видом работодателей

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Мошенники притворяются работодателями и выманивают крупные суммы у новых сотрудников, рассказал "Известиям" вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Он объяснил, что мошенники размещают вакансии, "нанимают" кандидата и заключают фальшивый договор. Через мессенджеры ведется имитация работы, после чего "начальник" просит перевести деньги под благовидным предлогом, например на лечение родственников. После этого злоумышленники либо требуют еще средств, либо исчезают.

Специалист подчеркнул, что мошенники используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не только создают видимость трудоустройства, но и искусственно формируют отношения начальник –подчиненный, из-за чего жертва проще соглашается на условия.

"Когда новый "руководитель" просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя", – отметил Ревякин.

Перед тем, как принимать предложение о работе, необходимо убедиться в надежности будущего начальника, посоветовал эксперт. Можно найти официальные данные компании, проверить деятельность, не ограничиваясь общением в мессенджерах. Также важно никогда не отправлять деньги, даже если гарантируют возврат и компенсацию, поскольку серьезный работодатель никогда об этом не попросит.

Ранее в МВД России рассказали, как мошенники готовятся перед обманом ученых. Злоумышленники изучают информацию из утечек данных и социальных сетей, а также читают онлайн-энциклопедии и научные публикации.

В ведомстве отметили, что мотивация мошенников основана на том, что ученые могут обладать значительными финансовыми ресурсами, а профессиональная занятость и привычка к уважительному отношению ослабляют бдительность.

