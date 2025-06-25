Пользователей Apple предупредили о блокировках через iCloud

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Мошенники продолжают использовать схемы с блокировкой устройств компании Apple через получение неправомерного доступа к iCloud, предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство напомнило, что при таких схемах злоумышленники устанавливают с потенциальной жертвой доверительные отношения и уговаривают ее войти в мошенническую учетную запись iCloud на своем личном устройстве.

Получая доступ к чужому гаджету, аферисты применяют функции "Найти iPhone" и "Активационная блокировка". После этого они могут просить деньги у жертвы и даже угрожать безвозвратной блокировкой или удалением всех данных с устройства.

Правоохранители посоветовали при блокировке устройства отключить доступ к интернету. Для этого можно перевести гаджет в авиарежим или отключить Wi-Fi и мобильные данные. Такая мера также поможет предотвратить удаление данных аферистами.

Жертвам мошеннической схемы рекомендовали обратиться в местное отделение полиции. Его сотрудникам нужно будет предоставить скриншоты переписки, номер телефона злоумышленника и сведения о переводах, если таковые были.

Для восстановления доступа к учетной записи Apple ведомство посоветовало обратиться в службу поддержки компании. На портале iforgot.apple.com необходимо выбрать пункт "Восстановление учетной записи". Процедура может занять от нескольких дней до нескольких недель.

При обращении в службу поддержки Apple владельцам устройств может потребоваться предоставить данные карты, привязанной к Apple ID, серийный номер устройства, чек о покупке и паспорт владельца устройства.

Ранее МВД предупредило, что мошенники создают фишинговые сайты, которые якобы помогают жертвам вернуть свои средства. Там часто для правдоподобности размещают ссылки на известные организации и положительные отзывы. В ведомстве порекомендовали обращать внимание на отсутствие контактов или возможности самому оставить обратную связь.

