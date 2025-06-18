МВД предупредило о сайте, где якобы оказывают помощь жертвам мошенников

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Мошенники создают фишинговые сайты, которые якобы помогают жертвам вернуть свои средства, сообщает пресс-служба УБК МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что такие ресурсы являются классическим примером фишинга для обмана граждан под предлогом помощи.

"Ссылки на подобные ресурсы распространяются в профильных сообществах или направляются лжеюристами, обещающими вернуть деньги", – добавили в МВД.

На таких сайтах часто для правдоподобности размещают ссылки на известные организации и положительные отзывы. В ведомстве порекомендовали обращать внимание на отсутствие контактов или возможности самому оставить обратную связь.

"В ряде ситуаций средства действительно можно вернуть <...> за помощью лучше обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП ГРЧЦ", – заключили в МВД.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенников, которые начали звонить потенциальным жертвам, говоря о якобы замене кода городских телефонов.

В частности, преступники убедили пенсионера в том, что сейчас ведется замена кода городских телефонов с 499 на 495, а затем заставили его прислать персональные данные. После этого преступники выманили у него 1 миллион рублей.

