Мошенники стали обманывать жертв под предлогом замены кода домашнего телефона

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Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенников, которые начали звонить потенциальным жертвам, говоря о якобы замене кода городских телефонов. На самом деле они выманивают у граждан личные данные и похищают деньги, предупредили в пресс-службе ведомства.

Таким образом злоумышленники обманули 82-летнего пенсионера. Преступники убедили его в том, что сейчас ведется замена кода городских телефонов с 499 на 495. Аргументируя свои действия установкой оборудования и предоставлением скидки для пенсионеров, они выяснили его паспортные данные, утверждая, что это необходимо, чтобы подтвердить его возраст.

Кроме того, они уговорили пенсионера произнести на запись фразу: "Не возражаю против замены номера". После этого разговор завершился.

На следующий день мужчине позвонили лжесотрудники службы безопасности банка и ФСБ, заявив, что он пытался осуществить незаконный перевод. Злоумышленники утверждали, что его заблокировали. Они обратились к пенсионеру с просьбой помочь в поимке преступников, якобы действующих под видом сотрудников кредитно-финансового учреждения.

Следуя инструкциям телефонных мошенников, пенсионер снял свои средства со счета, упаковал в пакет и, назвав кодовое слово, отдал деньги прибывшему курьеру. Тот в свою очередь передал пенсионеру фиктивные банковские документы, которые были созданы в фоторедакторе.

"Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина понял, что больше 1 миллиона рублей он отдал аферистам", – резюмировали в надзорном ведомстве.

Ранее сотрудники МВД предупредили о новой схеме мошенничества через несуществующие долги за ЖКХ. Злоумышленники могут похитить деньги или получить доступ к персональным данным гражданина через поддельные квитанции якобы за жилищные услуги, которые предлагают оплатить по QR-кодам.