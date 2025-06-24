МВД: перед обманом ученого мошенники изучают данные онлайн-энциклопедий

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Перед обманом жертв мошенники проводят тщательную подготовку. Если целью стал ученый, злоумышленники изучают информацию о нем из утечек данных и социальных сетей, а также онлайн-энциклопедий, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве уточнили, что для анализа потенциальной высокостатусной жертвы используются также научные публикации и биография.

"Мотивация злоумышленников основана на предположении, что такие личности обладают значительными финансовыми ресурсами, а их профессиональная занятость и привычка к уважительному отношению ослабят бдительность", – пояснили в МВД.

Обычно такому человеку звонит соответствующий его статусу, например мэр. В таких схемах обмана мошенники используют фейковых боссов, отметили в ведомстве. Там посоветовали объяснить близким, что заслуги и достижения не защищают от звонка злоумышленников, а только мотивируют их.

Ранее мошенники начали звонить жертвам на домашние телефоны. Такие случаи были зафиксированы в разных регионах России. Известно, что злоумышленники представляются сотрудниками "Ростелекома". Жертвам они сообщают о необходимости продления договора связи, для чего просят назвать код из СМС.

