МВД предупредило о звонках мошенников на домашние телефоны

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Мошенники начали звонить жертвам на домашние телефоны. Такие случаи фиксируются в разных регионах России, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По информации ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками "Ростелекома". Жертвам они сообщают о необходимости продления договора связи, для чего просят назвать код из СМС. Мошенники таким образом получают доступ к важным аккаунтам, после чего звонят уже от имени сотрудников полиции или Росфинмониторинга, рассказали в МВД.

"Аферист заявляет, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требует передать деньги курьеру", – предупредили в ведомстве.

Став жертвой таких мошенников, пенсионер из Нижнего Новгорода лишился 4,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что злоумышленники чаще всего звонят во вторник. Обычно жертвами становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, а также Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Уфы.

