Телефонные мошенники чаще звонят во вторник

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Телефонные мошенники чаще всего звонят во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Сбера", проведенное на основе обезличенных данных сервиса "Определитель номера".

На вторник приходится свыше 20% всех мошеннических звонков. При этом аферисты чаще всего звонят жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, а также Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Уфы.

"Зачастую жертвами телефонного мошенничества становятся люди в "состоянии многозадачности" – например, родители маленьких детей, водители в пути, сотрудники горячих линий и кол-центров – разделенное внимание снижает бдительность и дает злоумышленнику дополнительный шанс на успех", – отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Всего за прошлый год "Определитель номера" обработал свыше миллиарда входящих вызовов, из которых 3,8 миллиона были определены как подозрительные.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в РФ в январе 2026 года появится система противодействия дистанционным мошенничествам. Генпрокурор отметил, что в системе будут аккумулироваться фамилии и номера счетов, используемые мошенниками, а также их механизмы для завладения обманом денежными средствами граждан.

До этого Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Согласно документу, в России будет создана база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

