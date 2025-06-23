"Известия": Минцифры внесет мобильные устройства в единую базу

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В Минцифры разработали поправки к закону "О связи", чтобы создать единую базу мобильных устройств и взять под контроль использование идентификаторов (IMEI). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующие изменения.

Кроме того, появится черный список IMEI, которые использовались для перепрошивки устройств, а гражданам запретят любые манипуляции с уникальным номером телефона. Это, в частности, поможет в борьбе с мошенниками.

"При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям", – говорится в документе.

IMEI – уникальный код для каждого телефона, который состоит из 15 знаков. Он позволяет операторам определять, какое устройство находится в сети, а также отслеживать его местоположение. Службы безопасности также используют IMEI, чтобы найти мошенников с подменной сим-картой, указал директор Института исследований интернета Карен Казарян.

По его словам, подменой уникального кода занимаются злоумышленники, которые ходят скрыть устройство. Также меняют код владельцы сим-боксов, которые используются для рассылок, звонков спамеров и для мошеннических контакт-центров.

"После этой процедуры устройство, с которого исходил подозрительный трафик, операторы и банки "видят" совершенно новый гаджет", – объяснил Казарян.

Конкретные санкции за подмену IMEI пока не прописаны, но это может измениться – законопроект еще дорабатывается. Эксперт не исключил, что в будущем внесут поправки в КоАП и УК РФ.

Но самое важное, что запрет в принципе появится в законодательстве, так как до сих пор манипуляции с уникальными номерами устройств никак не регулировались, уточнил Казарян. Также закон позволит блокировать краденные или незаконно ввезенные в страну устройства по IMEI, считает эксперт Эльдар Муртазин. Такие практики есть во многих странах, например в Великобритании.

При этом создание подобной информационной системы и ее функционирование является сложным мероприятием, посчитали в пресс-службе одного из популярных операторов. Перед такими мерами нужно проанализировать практику применения текущих норм, по которым контролируются IMEI телефонов иностранцев, уверены там.



"Запрет на изменение IMEI стал бы одним из действенных инструментов борьбы с киберпреступностью", – указал, в свою очередь, представитель одной из компаний по проверке уязвимости бизнеса и защите от утечек данных Игорь Бедеров.

Он считает, что изменить уникальный код устройства "несложно", при этом такой гаджет будет фактически невозможно отследить. Ситуация усугубляется тем, что преступники не пользуются сим-картами, а, например, входят в Сеть по Wi-Fi и звонят своим жертвам через мессенджеры.

По его словам, пока сложно понять, что уникальный код был изменен. Но это возможно, особенно благодаря мощностям искусственного интеллекта. В частности, нейросети могут отследить, где конкретное устройство находится, куда и сколько с него звонят и на какие ресурсы в Сети с него заходят. Если IMEI постоянно меняется, включая сим-карты, то владельца могут заподозрить в преступлении, резюмировал Бедеров.

"Необходимо создавать централизованную базу и обеспечивать уникальность IMEI применительно к каждому мобильному телефону", – посчитали в пресс-службе другого популярного сотового оператора.

Ранее журналисты выяснили, что, согласно поправкам в законы "О связи", "О персональных данных", "Об информации" и некоторых других, россиянам могут запретить принимать звонки с сим-карт иностранных операторов. Для получения зарубежных звонков гражданину придется обращаться к оператору.

При этом представители нескольких российских операторов засомневались в необходимости такого запрета – это может привести к неудобствам для большого числа абонентов. Альтернативой было предложено ввести схему самозапрета на вызовы из зарубежных стран, чтобы пользователь сам мог выбирать.

