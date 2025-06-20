МВД предупредило о схеме проведения нелегальных платежей

Фото: 123RF/champlifezy

Теневой бизнес начал использовать новую схему для нелегальных платежей, в которой граждане сами переводят средства преступникам. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ со ссылкой на Центробанк.

Организаторы якобы легальных сервисов делают вид, что проводят легитимные операции, но на самом деле полностью исключают себя из преступной цепочки. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, которые хотят купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности.

"Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности", – предупредили в МВД.

Чтобы защититься от такой ситуации, россиянам посоветовали избегать нелегальных сервисов и проверять соответствующие лицензии ФНС и Центробанка. Если сервис просит перевести деньги физлицам напрямую, то лучше отказаться от этого – легальные сервисы никогда о таком не просят. Также стоит контролировать источники платежей, так как если перевод пришел от неизвестного лица, то это повод для тревоги.

Ранее правоохранители задержали в Москве шестерых фигурантов, которые подозреваются в обмане свыше 20 человек более чем на 21 миллион рублей. Следователи уверены, что аферисты создали фирму, куда приглашали граждан и обещали им большой доход от ценных бумаг.

Жертвы отдавали свои средства мошенникам, некоторые даже брали для этого кредит. Но злоумышленники конвертировали средства в криптовалюту и отправляли ее на счета одного из фигурантов.

