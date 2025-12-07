Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 7 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большинство дронов – 7 – сбили над территорией Курской области. Еще 4 БПЛА уничтожили в Белгородской области, уточнили в ведомстве.

В субботу, 6 декабря, над регионами страны ликвидировали 8 украинских беспилотников. 3 БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями, 2 – в воздушном пространстве Брянской области.

Ночью 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили 41 украинский беспилотник. 9 из них сбили в Самарской области и Крыму, 8 – в Саратовской области, по 7 – в Волгоградской и Ростовской областях. Еще один БПЛА был уничтожен в Краснодарском крае.