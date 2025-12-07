Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 18:40

Политика

Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 7 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большинство дронов – 7 – сбили над территорией Курской области. Еще 4 БПЛА уничтожили в Белгородской области, уточнили в ведомстве.

В субботу, 6 декабря, над регионами страны ликвидировали 8 украинских беспилотников. 3 БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями, 2 – в воздушном пространстве Брянской области.

Ночью 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили 41 украинский беспилотник. 9 из них сбили в Самарской области и Крыму, 8 – в Саратовской области, по 7 – в Волгоградской и Ростовской областях. Еще один БПЛА был уничтожен в Краснодарском крае.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика