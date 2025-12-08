В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением к главе Минтруда Антону Котякову ввести ежегодную 13-ю зарплату для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений, пишет РИА Новости.

Предполагается, что выплата будет производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета. Критерием для получения 13-й зарплаты станет выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий. Размер гарантированной выплаты будет не менее одного среднемесячного оклада.

По мнению Чернышова, инициатива повысит престиж профессий в сфере образования и здравоохранения и уровень социальной защищенности их представителей. Кроме того, она будет способствовать закреплению кадров на местах и притоку молодежи в профессии.

Ранее в Госдуме заявили, что доход педагогов должен составлять не менее 100 тысяч рублей. Депутаты указали, что педагоги играют ключевую роль в формировании будущего общества, поскольку фактически воспитывают новые поколения.

В ГД также предложили ввести в России "родительскую зарплату" в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Речь касается ежемесячных выплат для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.