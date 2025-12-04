Член комиссии ОП РФ Машаров: работа в новогодние праздники оплачивается в двойном размере

Фото: 123RF.com/andron19821982

Работа в период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года, то есть в официально установленные праздничные дни, оплачивается не менее чем в двойном размере. Об этом член комиссии ОП РФ Евгений Машаров напомнил в беседе с РИА Новости.

Как уточнил общественник, на удвоенный тариф могут рассчитывать все сотрудники, получающие фиксированный оклад. Причем данная норма распространяется и на тех, кто получает почасовую оплату.

При этом сотрудники со сдельной или почасовой оплатой труда могут недополучить до 30% дохода в январе, предупреждали ранее экономисты. В частности, при заработной плате в 50 тысяч рублей работник может потерять от 10 до 15 тысяч, при 100 тысячах – до 20–30 тысяч рублей. Потери при зарплате в 25 тысяч рублей составят 5–7,5 тысячи.

Вместе с тем заработок курьеров в новогодние праздники, наоборот, может вырасти на 10–30%. Как и в предыдущие годы, самыми прибыльными сферами в этот период остаются доставка, ретейл и организация праздников.