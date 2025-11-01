Экономист Ордов: доплаты на Новый год могут достигать 200% от обычного оклада

Доходы столичных курьеров в новогодние праздники могут увеличиться на 10–30%, сообщили аналитики. С чем это связано и в каких еще сферах есть шанс хорошо заработать в этот период, расскажет Москва 24.

Золотая жила

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Зарплаты столичных курьеров в период новогодних праздников могут вырасти, рассказала Агентству "Москва" HR-директор Екатерина Зеленкова.

"Если в обычный месяц курьер получает, скажем, базовую ставку плюс квартальные премии, то на новогодней волне зарплата может вырасти на 10–30% выше средней по штату. Однако говорить о двукратном или более значительном скачке пока преждевременно – все зависит от региона, условий и конкретной компании", – отметила она.

По ее словам, самыми доходными сферами в этот период остаются доставка, ретейл и организация праздников.





Екатерина Зеленкова HR-директор На первом месте – курьеры-экспрессы и водители-доставщики, особенно те, кто работает на личном автомобиле или берет ночные смены. Второе место можно отдать продавцам-консультантам и кассирам в ретейле. Третью строчку занимают аниматоры, промоутеры и организаторы новогодних мероприятий – от корпоративов до детских утренников.

Особенно востребованы эти специалисты в крупных городах, где их труд за одну смену может оцениваться в несколько тысяч рублей. В других востребованных сферах, аналогично службам доставки, есть сезонная закономерность: стоимость работы возрастает по мере приближения праздников и сокращения числа доступных кадров, добавила Зеленкова.

Ранее стало известно, что средние зарплаты курьеров за год выросли на 38% и составили 132 тысячи рублей. Для сравнения, у сотрудников с высшим образованием этот показатель составил 116 тысяч рублей, а со средне-специальным – 100 тысяч. При этом в преддверии прошлого Нового года экономисты предсказывали, что их оклад может достигать 300 тысяч рублей, а у доставщиков с водительскими правами – до 400.

"Повышенная нагрузка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Востребованность курьеров в период новогодних праздников возрастает в основном за счет доставки подарков. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"Помимо курьеров, на новогодней волне особенно востребованы водители такси, которые получают дополнительный доход благодаря повышенному тарифу. Также растет спрос на специалистов в сфере сувениров, подарков и различных услуг", – подчеркнул он.

По словам эксперта, пиковый сезон также традиционно наблюдается в ресторанах и домах отдыха, где персонал может получить значительную прибавку к зарплате.

"Сезонный всплеск длится с середины декабря до конца января, поскольку длительные каникулы и продолжение взаимных поздравлений поддерживают потребительскую активность", – указал Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук В процентном отношении доплаты могут составлять от 30 до 200% от обычного оклада. Некоторые сотрудники получат возможность заработать даже втрое больше, однако это связано с более интенсивной работой и увеличенным количеством рабочих часов.

Консультант по управлению персоналом Наталья Маслова, в свою очередь отметила, что в преддверии Нового года традиционно возрастает потребность в специалистах, обеспечивающих подъем показателей по торговле. В частности, это продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Также в цене логисты, операционисты и операторы call-центров", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Также, по ее словам, высоким спросом пользуются профессионалы в сфере продвижения, среди которых специалисты по рекламе, PR-менеджеры и аниматоры.

"Рост спроса на эти специальности закономерно связан с увеличением покупательской активности в декабре. Компании активно инвестируют в рекламу и расширяют штат для достижения максимальных показателей в пиковый сезон", – объяснила специалист.





Наталья Маслова консультант по управлению персоналом Для мотивации сотрудников вводится гибкая система оплаты труда, основанная на KPI и процентах от продаж. Фиксированная часть оклада может оставаться неизменной, однако переменная часть значительно возрастает за счет выполнения целевых показателей: увеличения количества доставок, обработки заказов и звонков, объема продаж.

По оценкам эксперта, менеджеры по продажам и продавцы-консультанты в сезон могут зарабатывать порядка 200 тысяч рублей и выше, а курьеры – в среднем от 150 тысяч. Водителям такси сыграет на руку повышенный спрос и увеличенный коэффициент на фоне предновогоднего ажиотажа на дорогах, заключила Маслова.

