Дизайнер Быкова назвала тренды в украшении дома для встречи года Огненной Лошади

Варианты новогодних украшений и елочных игрушек начали появляться на витринах столичных магазинов. Расскажем вместе с экспертами, стоит ли покупать все заранее и какой дизайн помещения выбрать для празднования года Красной Огненной Лошади.

Ретро и экология

Красный, оранжевый и терракотовый цвета прекрасно подчеркнут атмосферу праздника в год Огненной Лошади. Также для украшения подойдет золото, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

В целом же, по словам специалиста, в нынешнем сезоне актуальны тренды на экологичность и персонализацию.





Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Экологичность – это игрушки из натуральных материалов (дерево, пробка), материалов вторичного использования. В плане персонализации – это елка, которая будет именно вашей, непохожей на другие.

"Пару лет назад крайне популярным вариантом было обвесить елку просто тонкой гирляндой и все. Потом были елки с бантами. Сейчас идет тенденция на что-то более уникальное, теплое. Возможно, даже сделанное своими руками, вместе с семьей", – уточнила дизайнер.

Кроме того, в моде ретро, поэтому уместно вернуться к воспоминаниям и украсить елку игрушками советских времен. По словам эксперта, такой вариант будет особенным не только с точки зрения дизайна, но и семейной атмосферы праздника.

"Это уже не просто игрушка, которую купили на днях магазине, а предмет, который имеет ценность для вашей семьи. Также это соответствует тренду на персонализацию", – рассказала Быкова.

Она добавила, что стиль ретро можно совместить с легкой космической тематикой, что будет смотреться свежо и актуально. При этом потеряли актуальность искусственные елки с покрытием, словно их припорошило снегом, так как они несопоставимы с экотематикой, объяснила специалист.

Рано или поздно?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Покупать украшения сильно заранее стоит, только если они из коллекций прошлых лет, рассказал Москве 24 маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков. По его словам, такой товар стоит дешевле и выставляется на полках до прихода новинок, которые будут позднее.

"Если говорить о ценах, все будет постепенно дорожать до 28–29 декабря. Дешевле всего новогодние товары сразу после праздников, если этот вариант подходит или есть желание купить украшения на следующий год", – сказал эксперт.





Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов В целом довольно симпатичные, интересные китайские елочные игрушки можно найти в районе 100–200 рублей за штуку. Если речь о ручной работе, эксклюзивных вариантах, то и 250 тысяч рублей – иногда вполне себе адекватная цена. Все зависит от кошелька. Причем молодые семьи тратят на игрушки больше, потому что у них еще не сформировалось их достаточно большое количество.

Цены на елку варьируются от 5 до 50 тысяч рублей, украшение всей комнаты – от 10 тысяч до 1 миллиона и больше. Верхние границы могут быть какие угодно, обратил внимание маркетолог.

Тем, кто предпочитает заказывать украшения онлайн, эксперт посоветовал смотреть на сертификат соответствия. Если он есть, значит, товар безопасен, объяснил Новиков.

"Следующий момент – нужно обращать внимание на отзывы, смотреть видеообзоры. Если же покупать что-то у неизвестного производителя или интернет-магазина на маркетплейсе, риск встретиться с бракованной или низкокачественной продукцией вырастает", – добавил маркетолог.

Также познакомиться с качеством товара можно в шоуруме, если он есть у продавца. Плюс лучше отдавать предпочтения производителям с именем и историей: это повысит шансы получить хороший товар, резюмировал специалист.

