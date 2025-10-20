Психолог Сулим посоветовала не выбирать случайные компании для встречи Нового года

Астрологи уже начали давать советы, как правильно встретить 2026 год. Главный критерий – в компании новых людей, чтобы привлечь энергию обновления, сообщили СМИ. Как отметить один из самых волшебных праздников года, разбиралась Москва 24.

Впереди перемены

Согласно китайскому календарю, 17 февраля 2026 года начнется год Красной Огненной лошади. В связи с этим отметить праздник необходимо ярко: в новой компании или путешествии в другую страну или город. Такие занятия принесут в жизнь энергию и обновление, рассказали эксперты в эфире телеканала Москва 24.





Борис Зак астролог Лошадь – животное активное, огонь – энергия страстная. Поэтому встречать год нужно активно, страстно. Так как лошадь – стадное животное, желательно встречать его в большой компании. Чем больше людей вокруг, тем лучше.

Также, чтобы следовать традициям, интерьер рекомендуется дополнить изображениями и фигурками коней, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по китайской астрологии Маргариту Богатову. Для привлечения удачи на новогоднюю елку советуют повесить красные шары и украшения в виде символов предстоящего года.

А вот где стоит быть особенно внимательными, так это в выборе блюд для новогоднего стола. По данным СМИ, в качестве уважения к культурным особенностям праздника следует воздержаться от подачи конины. Обратить внимание стоит на блюда из рыбы, которые, согласно китайской традиции, способствуют финансовому благополучию. Также рекомендуется приготовить курицу, которая символизирует семейное единение и притягивает успех. Допустимо включить в меню свинину: она является популярным видом мяса в Китае и уместна для новогоднего стола.

Также уже известны и счастливчики, которым точно должно повезти в 2026-м. По мнению Богатовой, Красная Огненная Лошадь приносит удачу всем, кто связан с годом и месяцем, символизирующим этот знак.



(июнь. – Прим. ред.) смогут продемонстрировать прекрасные лидерские способности, поскольку к ним прилетает "звезда генерала". А также вторая счастливая звезда "золотой замок" дарит им возможности увеличить свои доходы, найти ответы на финансовые вопросы.

Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии Родившиеся в год или месяц Лошадисмогут продемонстрировать прекрасные лидерские способности, поскольку к ним прилетает "звезда генерала". А также вторая счастливая звезда "золотой замок" дарит им возможности увеличить свои доходы, найти ответы на финансовые вопросы.

Эксперт отметила, что родившиеся под покровительством Лошади проживут "год судьбы". Он будет насыщен испытаниями и неожиданными поворотами. В связи с этим стоит принимать взвешенные решения, основанные на холодном расчете, а не на эмоциях, поскольку возможны ощущения обмана или несправедливого отношения. Помимо этого, эксперты в области китайской астрологии акцентируют необходимость повышенного внимания к здоровью из-за влияния звезд.

Также наиболее благоприятные отношения у Лошади складываются с родившимися в годы Быка, Петуха и Козы, а также в январе, июле и сентябре. Кроме того, в предстоящий год рекомендуется направить усилия на реализацию проектов и установление деловых связей.

Финансовый успех ждет в сферах, связанных с перемещениями, коммуникацией и расширением бизнеса. Эффективными могут стать открытие новых представительств или запуск проектов в других городах. Особую финансовую поддержку получат родившиеся в годы Тигра и Обезьяны, подчеркнуло СМИ.

Там же отметили, что в новом году повезет не всем. Наиболее сложный период ожидает родившихся в год Крысы. Представители этого знака могут столкнуться с нестабильностью, переездами и ощущением фрустрации. У родившихся в декабре возможны проблемы в карьере и межличностных отношениях, однако это временные трудности, которые завершатся с окончанием года Лошади.

Главное – правильный настрой

Астролог Татьяна Ермолина отметила в разговоре с Москвой 24, что знак Красной Огненной Лошади относится к китайской астрологии, а не к классической западной. В связи с этим судить о том, как встречать Новый год в соответствии с китайскими традициями и смыслом, который вкладывается в животное-покровителя и стихию, довольно сложно.





Татьяна Ермолина астролог Тем не менее с точки зрения западной классической астрологии 2026 год действительно будет более "огненным", чем предыдущий, поскольку такие планеты, как Нептун, Сатурн и Юпитер, будут в соответствующих знаках. Наличие выраженной стихии огня указывает на то, что встреча года должна быть яркой и демонстративной.

В связи с этим эксперт посоветовала выбирать для празднования привлекающие внимание наряды, которые способны создать ауру победителя.

"Что касается цветов, уместны все яркие оттенки, особенно красные и желтые, которые ассоциируются с огнем. Допустимы и другие цвета, главное, чтобы они не были пастельными или блеклыми", – указала астролог.

Кроме того, Ермолина отметила, что встречать год в кругу единомышленников – это наиболее подходящий символике 2026 года вариант.

"С точки зрения западной астрологии в этот период также будет доминировать воздушная стихия. Она символизирует коммуникацию, передачу мыслей и информации, создание договоренностей. Поэтому такие формы взаимодействия, как содружество, сотрудничество и командная работа, становятся особенно важными", – объяснила эксперт.

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 напомнила, что Новый год традиционно символизирует переход к новому жизненному этапу и изменения для каждого жителя России.

"Сложилась традиция считать этот праздник семейным, так как чаще всего его встречают за общим столом. Поэтому проводить Новый год рекомендуется с теми, кто вызывает чувство тепла и душевного комфорта", – указала эксперт.

Она посоветовала выбирать проверенное окружение, а не случайные компании. Поскольку именно в таком кругу с высокой вероятностью можно провести время без раздражителей, ведь приятные воспоминания остаются именно от той атмосферы, где эмоционально комфортно.

Однако нередко обстоятельства складываются так, что событие приходится отмечать в одиночестве.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии При отсутствии близких стоит подумать, как в этот праздник позаботиться о себе и создать комфортные условия. Следует помнить, что отношения наедине с собой – это часть жизни, а не трагедия, если не усугублять переживания.

Важно не фиксироваться на мысли "я один/одна", а постараться выстроить отношения с самим собой, добавила эксперт.

Также нужно сформировать психологическую устойчивость. Для этого полезно прорабатывать детские травмы, чтобы тема одиночества не воспринималась как фатальная. В таком случае уединение будет рассматриваться как временный период, который рано или поздно завершится, заключила Сулим.