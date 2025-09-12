Астроном Рублева: ретроградности планет и коридоров затмений не существует

Даты всех знаков зодиака давно сместились, и люди уже "принадлежат" к другим созвездиям, заявили западные СМИ. Также, по мнению журналистов, астрономические явления не оказывают никакого влияния на жизнь. Москва 24 решила узнать у экспертов, .

Астрономия или астрология?

Ретроградность планет, лунные и солнечные затмения не влияют на судьбы людей, заявило в одной из статей издание New York Times. Кроме того, журналисты отметили, что звезды меняют свое положение каждые 72 года: таким образом, у большинства людей могут быть неправильно определены знаки зодиака.





из статьи New York Times 11 сентября приходится на Деву, поскольку 2 000 лет назад в этот день созвездие находилось более или менее позади Солнца. Однако в этом году фактическое созвездие за Солнцем 11 сентября – Лев, а не Дева.

Также журналисты показали специальный круг со знаками зодиака – фактическими и новыми с учетом смещения звезд. Чтобы узнать, какой именно принадлежит человеку на данный момент, достаточно ввести свою дату рождения.

В ответ на это издание The Cut выпустило опровержение: по их мнению, коллеги из New York Times перепутали понятия астрономии и астрологии.

"Современная тропическая астрология основана не на звездах, а на временах года. Она геоцентрична, то есть основана на нашем восприятии положения Земли, а не на фактическом расположении созвездий. Несмотря на то что на небе существует 88 созвездий со своими названиями, существует только 12 знаков зодиака. Другими словами, знаки зодиака называются так же, как и созвездия, но сами по себе ими не являются", – рассказала изданию астролог Элиза Келли.

Ее коллега Татьяна Ермолина отметила в беседе с Москвой 24, что, несмотря на "разоблачительную" статью New York Times, большинство специалистов в этой сфере все же придерживаются системы, основанной на соотношении положения "Солнце – Земля". Отсюда и ведется точка отсчета – нулевой градус Овна, с которого начинается зодиакальный круг.

Также она напомнила, что в астрологии есть такое понятие, как "коридор затмений": шестинедельный период, в течение которого происходят лунные и солнечные затмения. Один из них начался 23 августа и продлится до 7 октября.

"Период начинается за две недели до первого события и заканчивается через две недели после второго. Между самими затмениями – еще две недели", – пояснила астролог.





Татьяна Ермолина астролог В астрологии считается, что это мощное время, когда затмения сильно влияют на судьбу. Например, в сентябре 2025 года – два таких события, и они серьезно отразятся на жизни людей. Мы мало их контролируем, но они формируют нашу биографию. Эти внешние обстоятельства приносят важные изменения и влияют на становление личности.

Кроме того, Ермолина напомнила о таком популярном термине, как "ретроградность" планет.

"Дело в том, что небесные светила движутся с разной скоростью. Поэтому в какой-то момент с Земли кажется, что планета как бы пятится назад. Этот визуальный эффект и называется ретроградностью", – объяснила эксперт.

При этом период у каждой планеты свой: Меркурий бывает ретроградным около 20 дней, а Плутон – более полугода.

"Считается, что в это время качества, которые несет планета, проявляются иначе: возможны паузы, замедление или откат в соответствующих сферах жизни", – отметила она.

Ненаучные термины?

Астролог Анастасия Грохотова в разговоре с Москвой 24 согласилась, что ретроградные планеты замедляют те сферы жизни, за которые отвечают. По ее словам, это влияние было замечено еще в средние века.





Анастасия Грохотова астролог Однако эти изменения проявляются индивидуально: нужно смотреть натальную карту человека, которая учитывает дату, место и время его рождения.

Например, если ретроградный Сатурн остановился в том же градусе, в котором находится Солнце на момент рождения человека, влияние почувствуется, отметила эксперт.

"Это может принести ощутимые препятствия, непонимание со стороны окружающих или увеличение нагрузки на работе. Причем Сатурн – медленная планета, и его воздействие будет довольно долгим, в отличие от того же Меркурия", – рассказала Грохотова.

Она добавила, что все планеты могут быть ретроградными, каждая на свой период времени. Например, Плутон способен привести к трансформациям: смене работы или партнера.

Что касается затмений, то, например, лунное, которое было 7 сентября, могло быть связано с приобретением чего-либо. В то же время в этот период психика реагирует на все более остро, поэтому могут возникать конфликтные ситуации, заключила Грохотова.

В свою очередь, научный директор Московского планетария Фаина Рублева в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что в астрономии нет такого термина, как "ретроградная планета".

"В науке существует понятие попятного (или обратного) движения планет, но не ретроградного", – сказала эксперт.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Обратное движение – это видимое явление, которое мы наблюдаем с Земли. Оно связано с тем, что наша планета и другие движутся по своим орбитам вокруг Солнца с разной скоростью. Иногда Земля "обгоняет" другую планету, иногда "отстает" от нее, именно поэтому мы видим разное движение. Однако все планеты абсолютно всегда движутся в одну и ту же сторону.

Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она движется. Поэтому, например, Марс делает это медленнее, а Меркурий – быстрее, добавила эксперт.

Понятие "коридор затмений" тоже не имеет отношения к науке, подчеркнула Рублева. Количество подобных явлений в году варьируется, но все они предсказуемы, так как подчиняются определенным законам.

"Например, правило "Сароса", открытое еще в Древнем Египте, гласит, что затмения повторяются каждые 18–19 лет. Причем каждое происходит на определенной территории, в определенных условиях и при определенной высоте над горизонтом. В этом цикле (году) произойдет около 43 солнечных и 28 лунных затмений. Точные даты на годы вперед можно найти в астрономических календарях", – сказала специалист.

Попятное движение планеты и идущие друг за другом затмения – это явления, которые происходят в соответствии с небесной механикой, и они никак не влияют на жизнь и судьбу человека, заключила Рублева.