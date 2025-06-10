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10 июня, 14:40

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Депутат Свинцов: обои с картами Таро на телефон ставят жертвы "успешного успеха"

Как по волшебству? Почему в Сети стали популярны заставки на телефон с картами Таро

Россиянам начали предлагать заговоренные на успех заставки на телефон. По словам авторов таких картинок, изображения несут удачу и помогают исполнять любые желания. Причем некоторые даже берут за свои работы деньги. Опасное ли это явление или безобидная игра, разбиралась Москва 24.

"Идет очень мощная энергия"

Фото: 123RF/borispain69

Энергопрактики начали предлагать россиянам заряженные на удачу и процветание заставки на телефон в собственном дизайне. К примеру, нередко обоями для смартфона становятся карты Таро, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По информации журналистов, стоимость одной картинки – от 50 до 300 рублей. Однако Москва 24 нашла и тех, кто бесплатно раздает "волшебные" картинки и инструкции к ним.

Заставки с картами Таро – это мощный инструмент для работы с энергией и интуицией. Они помогают сосредоточиться на вопросах, которые вас волнуют и могут служить путеводителями в процессе самопознания.
из соцсетей таро-психолога

По словам одного из авторов подобных услуг, при смене обоев надо выполнить ряд заданий: подумать, в какой сфере хочется изменений, четко сформулировать желание и сосредоточиться на цели. Также рекомендуется отпустить ситуацию и просто идти к лучшей насыщенной жизни, а заставки на телефон, безусловно, будут подталкивать к хорошим изменениям.

Среди подписчиков нередко встречаются те, кто часто пользуется подобными услугами. Некоторые из них утверждают, что чувствуют от заставок мощную энергетику, однако каких-либо объяснений чудесам не приводят.

Волшебная "таблетка"?

Фото: 123RF/engdao

Люди, которые ставят подобные заставки на телефон, стали заложниками так называемого успешного успеха. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Все, что они видели последние 30 лет по телевизору или соцсетях, – это мотивация на успех. Любыми силами, средствами, ценой предательства, унижений. А "успешный успех" – это и есть те самые картинки, причем неважно чего: хорошего отпуска или автомобиля, дорогой сумки или смартфона. Приверженность к эзотерическим услугам – это тоже расходы. И если ты можешь себе позволить потратить на это деньги, значит, человек будет считать это каким-то элементом успеха.
Андрей Свинцов
зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи

По мнению парламентария, популярность подобных услуг – это большая проблема: люди попадают в определенную зависимость, которая негативно влияет на их жизнь. Например, вместо прохождения курса лечения некоторые доверяют подобным картинкам, ошибочно надеясь на выздоровление.

По мнению Свинцова, с подобными явлениями нужно бороться: в частности, запретить рекламу услуг тарологов, астрологов и других подобных специалистов на законодательном уровне, а также популяризировать работу с психологом.

Кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель Михаил Хорс в беседе с Москвой 24 подтвердил, что к представителям его профессии зачастую приходят гораздо позже, чем к магам и тарологам. Причем обычно это происходит, когда последние человеку никак не помогли.

По мнению Хорса, это происходит из-за того, что люди хотят пойти по наиболее легкому пути, стараясь решить проблему без особых усилий.

А потом муж и жена обращаются ко мне и говорят: "С нас порчу сняли, но мы все равно разводимся... Что делать?" Ну хорошо, вот каждому минимум по 20 сеансов терапии. На что люди удивляются, почему так много. Ведь сейчас даже психологов в некоторых фильмах показывают как волшебников: якобы после сеанса жизнь сразу изменится. Люди не хотят трудиться, чтобы достичь результата.
Михаил Хорс
кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель

"Да и само слово "труд" демонизируется. Считается, что если у тебя что-то не идет просто и в удовольствие, значит, ты делаешь что-то неправильно. Бросай и ищи там, где будет легко. А дальше люди начинают искать волшебные "таблетки", которые быстро помогут решить их проблемы", – заметил специалист.

Он подчеркнул, что разобраться в проблемах можно, только прикладывая к этому усилия под присмотром грамотных специалистов. При этом не стоит доверять тарологам и астрологам, которые приписывают к своей "должности" пометку "психолог": таким образом они вводят клиентов в заблуждение, заключил Михаил Хорс.

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