Депутат Свинцов: обои с картами Таро на телефон ставят жертвы "успешного успеха"

Россиянам начали предлагать заговоренные на успех заставки на телефон. По словам авторов таких картинок, изображения несут удачу и помогают исполнять любые желания. Причем некоторые даже берут за свои работы деньги. Опасное ли это явление или безобидная игра, разбиралась Москва 24.

"Идет очень мощная энергия"

Энергопрактики начали предлагать россиянам заряженные на удачу и процветание заставки на телефон в собственном дизайне. К примеру, нередко обоями для смартфона становятся карты Таро, сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По информации журналистов, стоимость одной картинки – от 50 до 300 рублей. Однако Москва 24 нашла и тех, кто бесплатно раздает "волшебные" картинки и инструкции к ним.





из соцсетей таро-психолога Заставки с картами Таро – это мощный инструмент для работы с энергией и интуицией. Они помогают сосредоточиться на вопросах, которые вас волнуют и могут служить путеводителями в процессе самопознания.

По словам одного из авторов подобных услуг, при смене обоев надо выполнить ряд заданий: подумать, в какой сфере хочется изменений, четко сформулировать желание и сосредоточиться на цели. Также рекомендуется отпустить ситуацию и просто идти к лучшей насыщенной жизни, а заставки на телефон, безусловно, будут подталкивать к хорошим изменениям.

Среди подписчиков нередко встречаются те, кто часто пользуется подобными услугами. Некоторые из них утверждают, что чувствуют от заставок мощную энергетику, однако каких-либо объяснений чудесам не приводят.

Волшебная "таблетка"?

Люди, которые ставят подобные заставки на телефон, стали заложниками так называемого успешного успеха. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Все, что они видели последние 30 лет по телевизору или соцсетях, – это мотивация на успех. Любыми силами, средствами, ценой предательства, унижений. А "успешный успех" – это и есть те самые картинки, причем неважно чего: хорошего отпуска или автомобиля, дорогой сумки или смартфона. Приверженность к эзотерическим услугам – это тоже расходы. И если ты можешь себе позволить потратить на это деньги, значит, человек будет считать это каким-то элементом успеха.

По мнению парламентария, популярность подобных услуг – это большая проблема: люди попадают в определенную зависимость, которая негативно влияет на их жизнь. Например, вместо прохождения курса лечения некоторые доверяют подобным картинкам, ошибочно надеясь на выздоровление.



По мнению Свинцова, с подобными явлениями нужно бороться: в частности, запретить рекламу услуг тарологов, астрологов и других подобных специалистов на законодательном уровне, а также популяризировать работу с психологом.

Кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель Михаил Хорс в беседе с Москвой 24 подтвердил, что к представителям его профессии зачастую приходят гораздо позже, чем к магам и тарологам. Причем обычно это происходит, когда последние человеку никак не помогли.

По мнению Хорса, это происходит из-за того, что люди хотят пойти по наиболее легкому пути, стараясь решить проблему без особых усилий.





Михаил Хорс кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель А потом муж и жена обращаются ко мне и говорят: "С нас порчу сняли, но мы все равно разводимся... Что делать?" Ну хорошо, вот каждому минимум по 20 сеансов терапии. На что люди удивляются, почему так много. Ведь сейчас даже психологов в некоторых фильмах показывают как волшебников: якобы после сеанса жизнь сразу изменится. Люди не хотят трудиться, чтобы достичь результата.

"Да и само слово "труд" демонизируется. Считается, что если у тебя что-то не идет просто и в удовольствие, значит, ты делаешь что-то неправильно. Бросай и ищи там, где будет легко. А дальше люди начинают искать волшебные "таблетки", которые быстро помогут решить их проблемы", – заметил специалист.

Он подчеркнул, что разобраться в проблемах можно, только прикладывая к этому усилия под присмотром грамотных специалистов. При этом не стоит доверять тарологам и астрологам, которые приписывают к своей "должности" пометку "психолог": таким образом они вводят клиентов в заблуждение, заключил Михаил Хорс.

