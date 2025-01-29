Депутат Ветров предложил сделать детское целительство уголовно наказуемым в России

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Лечение детей заговорами, магией и народными способами могут признать уголовно наказуемым в России. С такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Парламентарий подчеркнул, что за последние несколько лет у определенных категорий россиян выросла популярность оккультизма и учений, подкрепленных мистикой. Кроме того, подобные практики начали применяться к детям.

"В частности, в интернете с легкостью можно найти объявления о составлении натальных карт для детей, продаже детских карт таро, рекомендации по лечению детских болезней заговорами, магией или народным волшебством", – цитирует RT Ветрова.

Такие способы лечения детей могут иметь непоправимые последствия или закончиться трагедией, считает депутат. Он добавил, что к этим практикам относятся также астрология и знахарство и попросил главу МВД оценить возможность причисления их к уголовным преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Между тем директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить продавать фастфуд россиянам, не достигшим 18 лет. По его словам, мера поможет улучшить самочувствие молодого поколения и здоровье нации.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов раскритиковал идею. Он подчеркнул, что детей нужно приобщать к здоровому образу жизни вместо введения запретов на продажу им фастфуда.