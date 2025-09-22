Средние зарплаты курьеров в Москве выросли на 38%

Фото: depositphotos/Milkos

Средние зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 38%, сообщает РБК со ссылкой на исследование, в ходе которого проанализировали 7 тысяч вакансий, размещенных в сентябре в столице.

По словам экспертов, начало осени является традиционным периодом оживления бизнес-активности, и сентябрь этого года не стал исключением. В сфере курьерской доставки вакансий за месяц стало на 17% больше, а медианные предложения работодателей выросли на 1,5% (+2 тысячи рублей).

Средняя рыночная зарплата курьеров в Москве составляет 132 тысячи рублей, специалистов с высшим образованием – 116 тысяч, работников со средним специальным образованием – 100 тысяч.

Помимо курьеров, высокие зарплаты зафиксированы у представителей промышленности, IT-сферы, финансового сектора и транспортной отрасли. Например, специалист по аргонной сварке может получать в месяц до 500 тысяч рублей, а руководитель команды разработчиков-аналитиков – до 450 тысяч.