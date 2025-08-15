В ГД предложили запретить работать курьерами людям с судимостью

Фото: 123RF/rh2010

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД работают над рядом инициатив, запрещающих лицам с судимостью за определенные преступления заниматься курьерской деятельностью. Об этом сообщает RT со ссылкой на канал Володина в MAX.

Также депутаты разрабатывают проект, который повысит административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки, добавил спикер ГД.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил запретить для курьеров передвижение со скоростью более 10 километров в час. Парламентарий напомнил, что граждане жалуются на курьеров, которые передвигаются по тротуарам и паркам на скорости 30 километров в час.

Кроме того, сообщалось, что курьерам в России могут запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах уже этой весной. Кабмин рассматривал возможность приравнять электровелосипеды с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт к мопедам, что подразумевает необходимость получения прав и использование правой стороны проезжей части. Обычно таким транспортом пользуются курьеры торговых сетей, доставляющие продукты.