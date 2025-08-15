Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 09:03

Политика

В ГД предложили запретить работать курьерами людям с судимостью

Фото: 123RF/rh2010

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД работают над рядом инициатив, запрещающих лицам с судимостью за определенные преступления заниматься курьерской деятельностью. Об этом сообщает RT со ссылкой на канал Володина в MAX.

Также депутаты разрабатывают проект, который повысит административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки, добавил спикер ГД.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил запретить для курьеров передвижение со скоростью более 10 километров в час. Парламентарий напомнил, что граждане жалуются на курьеров, которые передвигаются по тротуарам и паркам на скорости 30 километров в час.

Кроме того, сообщалось, что курьерам в России могут запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах уже этой весной. Кабмин рассматривал возможность приравнять электровелосипеды с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт к мопедам, что подразумевает необходимость получения прав и использование правой стороны проезжей части. Обычно таким транспортом пользуются курьеры торговых сетей, доставляющие продукты.

Читайте также


политикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика