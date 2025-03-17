Московские курьеры обошли людей с высшим образованием по уровню зарплаты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предложения по зарплате для курьеров в Москве в марте этого года на 19% превысили предложения для специалистов с высшим образованием. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, в котором проанализированы 5,1 тысячи вакансий.

Исследование показало, что зарплатные предложения для жителей столицы за год выросли на 41%, при этом средняя (медианная) зарплата курьеров на 19% выше, чем у людей с высшим образованием. Вместе с тем курьеры получают на 38% больше, чем специалисты без высшего образования. По словам опрошенных изданием экспертов, рост зарплат в сфере услуг по доставке вызван высокой востребованностью сервисов доставки и общим сокращением рабочей силы в стране.

В Москве медианная зарплата курьера в марте 2025 года составляет 130 тысяч рублей, в то время как специалисты с высшим образованием получают 105 тысяч. На втором месте по уровню средней зарплаты курьера Санкт-Петербург – 105 тысяч рублей, на третьем – Екатеринбург, где доставщики зарабатывают 90 тысяч рублей. Чуть меньше – 85 тысяч – получают курьеры в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске.

Данные по зарплатам касаются всех курьеров, в том числе пеших, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности и автомобилях. Работодатели указывают возможные зарплатные максимумы при учете высокой загрузки, минимума выходных дней и без учета расходов, говорится в сообщении.

Как подчеркнул гендиректор ВНИИ труда Владимир Смирнов, сравнивать медианную зарплату по одной профессии с зарплатой всех сотрудников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, неправильно. В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что в объявлении может быть указан уровень дохода в 130 тысяч рублей, однако не сказано, за какой объем работы человек получит эти деньги. Кроме того, в вакансиях курьеров часто указывается максимальная зарплата, которую соискатель может и не получить, сказал он.

По данным одного из сервисов по подбору работы, зимой этого года средние зарплатные предложения для курьеров на автомобиле выросли на 68%, до 130,3 тысячи рублей. Что касается курьеров на самокате, то за год средний уровень предлагаемого заработка для них увеличился на 12% и составил 66,5 тысячи рублей. Реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы.

В то же время сервис доставки отмечает рост среднего дохода курьеров в России на 18,1%, до 91,7 тысячи рублей. В компании объяснили, что их заработок зависит от количества выполненных заказов, проведенных на линии часов и спроса на доставку, на который влияют развитие электронной коммерции и сезонность. Наивысший спрос фиксируется в декабре, что вызвано предновогодним ажиотажем.

В свою очередь, в магазине полезных продуктов рассказали, что курьеры в среднем зарабатывают от 5 до 7 тысяч в день. Их вознаграждение может отличаться в зависимости от дальности доставки, объема заказа, времени суток, количества выполненных заказов и вида транспорта, который используется сотрудником.

По мнению президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александра Митюкова, среднемесячный доход курьера в России может составлять около 90 тысяч руб. Он отметил, что заработок доставщиков вырос за год на 20%.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ввести обязательное страхование для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности. По его словам, подобная мера является необходимой для того, чтобы в случае ДТП с их участием пострадавшая сторона смогла получить компенсацию.

Между тем в России велокурьерам ограничили скорость передвижения до 25 километров в час. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано как минимум двумя независимо управляемыми тормозными системами.