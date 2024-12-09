Депутат Нилов призвал ввести обязательное страхование курьеров

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ввести обязательное страхование для курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, подобная мера является необходимой для того, чтобы в случае ДТП с их участием пострадавшая сторона смогла получить компенсацию.

"Они врезаются в машины, в пешеходов, страховки нет, в рамках гражданско-правовых отношений, при их зарплате, учитывая, что они иностранцы, реально получить компенсацию невозможно", – подчеркнул депутат.

Между тем в сервисы аренды самокатов в Москве планируют внедрить селфи-идентификацию пользователей, чтобы обеспечить безопасность поездок. Кроме того, это поможет ограничить доступ в сервис несовершеннолетних. Подобная система уже действует в приложениях каршеринга.

Также владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, однако в настоящее время их призвать к ответственности сложно.

