Депутат Гаврилов: работодатель сам определяет выплату 13-й зарплаты

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Работодатель сам определяет выплату 13-й зарплаты и критерии ее начисления. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает газета "Известия".

Как пояснил парламентарий, термин так называемой 13-й зарплаты не закреплен в законодательстве, а ее размер определяется внутренними документами.

"В трудовой практике так называют годовую премию, выплачиваемую по результатам работы за календарный год. Это поощрение относится к стимулирующим выплатам и включается в систему оплаты труда, закрепленную в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании", – отметил Гаврилов.

По его словам, у работодателя нет прямой обязанности платить 13-ю зарплату, кроме тех случаев, когда это прописано в локальных актах компании. При этом обычно право на данную выплату возникает при выполнении определенных условий, например достижении плановых показателей, отсутствии дисциплинарных взысканий или решении руководства вознаградить сотрудников.

В бюджетных организациях выплаты возможны только в пределах выделенных средств и в соответствии с постановлениями. Если средств в бюджете не предусмотрено, 13-я зарплата не начисляется.

"Годовая премия облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами. В 2025 году действует прогрессивная шкала НДФЛ: 13% с дохода до 2,4 миллиона рублей, 15% с суммы от 2,4 до 5 миллионов, 18% с 5 до 20 миллионов и выше по ступеням", – уточнил Гаврилов.

Он добавил, что выплата может состоять из фиксированной суммы или процента от годового заработка. Также это может быть премия, рассчитанная пропорционально фактически отработанному времени.

При этом работодатель может не начислять премию за невыполнение показателей, нарушения дисциплины или несоблюдение трудовых обязанностей.

Как подчеркнул депутат, такое решение может быть обжаловано. Работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда или суд. За задержку выплаты начисляется компенсация из расчета не ниже 1,150 действующей ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Выплата годовых премий обычно приходится на конец декабря или январь следующего года.

Если работник увольняется в декабре, то он также может получить 13-ю зарплату. Это относится к тем случаям, когда выплата предусмотрена для тех, кто трудился до конца отчетного периода или же если право на нее уже возникло по итогам работы. При неполном годе часто устанавливается пропорциональный расчет.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне могут недополучить 30% дохода в январе. Это относится к сотрудникам со сдельной или почасовой оплатой труда. При зарплате в 50 тысяч рублей работник может потерять от 10 до 15 тысяч, при 100 тысячах – до 20–30 тысяч. А при зарплате в 25 тысяч потери составят 5–7,5 тысячи рублей.