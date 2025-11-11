Экономист Алексеев: сотрудники с почасовой оплатой могут недополучить 30% дохода в январе

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Сотрудники со сдельной или почасовой оплатой труда могут недополучить в январе до 30% своего привычного дохода из-за длительных новогодних праздников. Об этом в беседе с Life.ru рассказал экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

Эксперт отметил, что при зарплате в 50 тысяч рублей работник может потерять от 10 до 15 тысяч, при 100 тысячах – до 20–30 тысяч. А при зарплате в 25 тысяч потери составят 5–7,5 тысячи рублей.

Он добавил, что сотрудников с фиксированным окладом в теории защищает Трудовой кодекс – для них гарантировано сохранение зарплаты независимо от того, сколько дней в месяце. Однако бывают и исключения.

"На деле же чаще всего зарплата имеет смешанную структуру – оклад, премии, надбавки, и поэтому в любом случае потеря в деньгах будет ощутима", – рассказал Алексеев.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заверил, что на работников, которые имеют твердую сумму оклада, это никак не повлияет. Но, по его словам, аванс действительно будет меньше, так как его выплатят только за отработанные дни – 5 из 17.

При этом в конце месяца придет уже полная сумма. Он напомнил, что по закону снижать оклад в праздничные дни запрещено.

Сотрудникам со сдельной или повременной оплатой труда Хаминский посоветовал заранее отложить часть декабрьской зарплаты, чтобы спокойно дождаться получения дохода за январь.

Ранее в Госдуме напомнили, что российские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно – в декабре 2025 года. Это стандартная практика, связанная с длительными новогодними каникулами, чтобы люди не остались без средств на праздники.

