Россиян ожидает самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Фото: depositphotos/kotomiti

Жители России в предстоящую зиму будут работать только 56 дней из 90, что является самым низким показателем более чем за 20 лет. Об этом свидетельствуют результаты подсчетов ТАСС.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что это следствие того, что в России будут продолжительные выходные во время новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно запланированы нерабочие праздничные дни.

Также депутат напомнил, что общая длительность новогодних праздников в этом году составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года.

При этом ранее представители российского общественного движения "Сорок сороков" призвали отменить новогодние праздники в России, а также направить дополнительную помощь детям и в зону проведения СВО.

В своем обращении к правительству они отметили, что российские граждане выражают обеспокоенность тем, что пышные новогодние празднования продолжаются на фоне "продолжающихся испытаний и потерь".

Также общественники считают, что вместо больших елок на площадях необходимо устанавливать скромные искусственные декорации.

