Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское общественное движение "Сорок сороков" призвало отменить новогодние праздники в России, а также направить дополнительную помощь детям и в зону проведения СВО. Об этом РИА Новости рассказал координатор-основатель организации Андрей Кормухин.

Обращение от москвичей, жителей Санкт-Петербурга и других городов России было подготовлено представителями движения и передано российским властям, главам субъектов и населенных пунктов РФ.

В письме "Сорок сороков" указано, что многие россияне направляют часть своих зарплат и иных выплат на поддержку военнослужащих. Помимо этого, российские граждане активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гумпомощи.

"Граждане России выражают обеспокоенность тем, что пышные новогодние празднования продолжаются на фоне продолжающихся испытаний и потерь", – отметил Кормухин.

Вместо больших елок на площадях движение предлагает устанавливать скромные искусственные декорации. Также общественники считают необходимым попросить артистов вместо новогодних выступлений дать концерты в госпиталях у раненых военных.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин призвал сократить новогодние каникулы для более длинных майских праздников, назвав отдых зимой "марафоном оливье". По его словам, в этот период россияне не катаются на лыжах и коньках, а поглощают салаты.

В контексте этой темы парламентарий указал, что майские выходные россияне проводят более активно, выбираясь на природу и гуляя. При этом Плякин заявил, что праздников в России слишком много, их необходимо сократить для блага народа и экономической гармонии.

