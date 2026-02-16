В ГД предложили ввести мораторий на размер платы за ЖКУ

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Депутаты Госдумы предложили установить в РФ мораторий на размер вносимой гражданами платы за ЖКУ до 1 марта 2028 года. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение ГД 16 февраля, сообщило РИА Новости.

В документе говорится, что на данный момент Жилищный кодекс РФ предусматривает повышение платы за ЖКУ не выше предельных индексов, однако их значения существенно различаются в зависимости от субъекта РФ. Депутаты также напомнили, что индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах РФ на 2026 год были утверждены правительством и также различаются по регионам.

В случае принятия инициативы повышение платы в рамках данных индексов не будет осуществляться до 1 марта 2028 года. Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, отметил один из авторов проекта, депутат Юрий Афонин.

Он подчеркнул, что такая мера направлена прежде всего на поддержку семей с невысокими доходами, пожилых граждан и других социально уязвимых категорий. Люди смогут спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений, добавил Афонин.

Ранее сообщалось, что ФАС России проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также о газоснабжении.

На то, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль, обратили внимание и депутаты Госдумы. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, региональные энергокомиссии нередко повышают тарифы без должных оснований.

В Кремле также будут предельно внимательно отслеживать ситуацию с ростом коммунальных платежей. Повышение не должно быть резким, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.