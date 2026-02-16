Форма поиска по сайту

16 февраля, 06:21

Общество

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве 16 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и снегопад с метелью ожидаются в Москве 16 февраля. На дорогах возможны заносы и гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов мороза, по области – до 9 до 14 градусов ниже нуля.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 16 градусов, а в Подмосковье – до минус 19 градусов.

Столичный Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт 16 февраля из-за снегопада и гололедицы. Если поездок на машине не избежать, то водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ночные морозы в Московском регионе могут усилиться до минус 25 градусов в середине предстоящей недели. В частности, в ночь на среду, 18 февраля, температурные значения в городе опустятся до минус 23 градусов, а в области – до минус 25.

Теплая погода ожидается в Москве 23 февраля

