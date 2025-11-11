"Абзац": Киркоров за новогодний корпоратив может заработать около 25 млн рублей

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

В преддверии зимних праздников звезды российской эстрады поднимают свой гонорар в несколько раз выше привычного. Например, выступление певца Филиппа Киркорова на рабочем корпоративе может обойтись в 25 миллионов рублей, сообщает издание "Абзац".

На втором месте расположилась Полина Гагарина, запросившая за свое шоу 18 миллионов рублей. Третье место занял Григорий Лепс, оценивший выездной концерт в 17 миллионов.

Четвертое место разделили сразу два исполнителя – Сергей Лазарев и Леонид Агутин. Ценник обоих артистов начинается от 15 миллионов. Самая низкая стоимость оказалась у Люси Чеботиной, чье музыкальное представление можно заказать за 12 миллионов.

При этом в указанные суммы не входят расходы на бытовой и технический райдер. Зачастую условия пребывания звезд на выездных площадках не зависят от времени года. Традиционно они требуют воду без газа, бутерброды с колбасой и рыбой, соки и элитный алкоголь. Однако райдер Чеботиной в канун Нового года дополняется обязательным пунктом о наличии в ее гримерке елки.

Журналисты также проанализировали разницу цен на концерты в обычные дни. Например, за выступление на частном мероприятии Киркоров получает гонорар в размере 3 миллионов рублей.

Вместе с тем в материале уточняется, что выступление в новогоднюю ночь является самым выгодным предложением для любого исполнителя, поэтому многие артисты готовы отказаться от празднования ради дополнительного заработка. Более того, в указанный период их графики расписаны до февраля.

Ранее стало известно, что цена за частный концерт на курортах, открытых площадках и свадьбах звезд российской эстрады может доходить до 10 миллионов рублей. Отмечалось, что востребованных артистов бронируют заранее, когда только планируется мероприятие.

На стоимость выступления влияют загруженность артиста, города, заказчик и так далее. Если прерывается отпуск, то идет наценка, а постоянным клиентам дают скидку. Артистам, у которых хватит песен, чтобы их пели хором пару часов подряд, заплатят на таких мероприятиях 8 или 10 миллионов рублей.

