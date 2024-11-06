Вице-спикер ГД Даванков внесет проект об ограничении трат на концерты из бюджета

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Вице-спикер ГД Владислав Даванков вносит на рассмотрение законопроект о запрете тратить на концерты артистов более 1 миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

"Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования", – отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, доходы бюджетов регионов в процентах ВВП снизятся с 13 до 11,5%, а межбюджетные трансферты уменьшатся в реальном выражении. Таким образом, нецелесообразно тратить большие суммы на проведение выступлений, говорится в записке к проекту.

Даванков напомнил, что в одном из субъектов РФ власти заключили контракт на 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Ярослава Дронова (Shaman). Выступление артиста Олега Газманова для другого региона вышло в 8,25 миллиона рублей, добавил он.

Ранее глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала решение руководства Оренбургской области выделить 16 миллионов рублей на проведение концерта певца Shaman неуместным. Депутат подчеркивала, что регион еще не успел оправиться после паводка, а также еще не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное пришедшей водой жилье и имущество.

