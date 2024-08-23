Останина попросила Shaman отдать гонорар пострадавшим от паводков в Оренбурге

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина выслала обращение Ярославу Дронову (Shaman) с предложением направить свой гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Прошу не допускать обстоятельств, при которых его вовлекают в различного рода ситуации, вызывающие крайнюю степень раздражения и недовольства", – рассказала она, имея в виду высказывания местных жителей из-за крупной суммы, потраченной на выступление артиста.

Shaman должен выступить на Дне города Оренбурга 30 августа. На эти цели местные власти решили выделить 16 миллионов рублей, однако этим оказались недовольны местные жители, которые призвали не устраивать "пир во время чумы".

Останина назвала подобные траты неуместными в условиях, когда еще не всем пострадавшим от паводка выплатили компенсации. В частности, депутат призвала властей оплачивать приезды звезд за счет средств, которые предоставляют спонсоры, крупные корпорации и региональные предприятия.

