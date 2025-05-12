Цена концерта топовых артистов РФ может доходить до 10 миллионов рублей

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Цена за частный концерт на курортах, открытых площадках и свадьбах звезд российской эстрады доходит до 10 миллионов рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на продюсера Илью Саглиани.

Он отметил, что востребованных артистов бронируют заранее, когда только планируется мероприятие. Среди артистов летних корпоративов этого года появились новые имена, такие как Мария Янковская и Betsy, которые исполняют песню "Сигма Бой".

"Благодаря успеху этой ("Сигма Бой". – Прим. Ред.") песни на стриминговых сервисах они уже прилично заработали, получили интерес молодежной аудитории, и теперь их тоже приглашают на различные мероприятия", – говорится в сообщении.

Саглиани добавил, что в тренды попала Надежда Кадышева, которая уже много лет поет в жанре народной песни. На волне интереса к этому стилю песен люди стали чаще слушать ее творчество. Никуда не уходит и интерес к артистам 90-х. Но пока на корпоративы зовут тех, чьи песни публика любит и знает наизусть.

Продюсер рассказал, что загруженный график у таких артистов, как Стас Михайлов, Сергей Жуков, Люся Чеботина, Николай Басков, Филипп Киркоров. Самым востребованным исполнителем является Сергей Жуков ("Руки Вверх!"). Он установил рекорд 2025 года – собрал 60 тысяч зрителей в столице пять раз подряд на стадионных концертах. Стоимость корпоратива Жукова этим летом начинается от 8 миллионов рублей. На цену топовых артистов влияет нагрузка и города. Стоимость выступления может доходить до 10 миллионов рублей.

В список топовых артистов у организаторов мероприятий входят:

Сергей Жуков;

Григорий Лепс;

Анна Асти;

Люся Чеботина;

Стас Михайлов;

Леонид Агутин;

Владимир Пресняков;

Иванушки International;

Баста;

Филипп Киркоров.

По информации СМИ, за прошедшие праздники Григорий Лепс спел в Сочи и Дубае. Также известно, что российские артисты летом будут выступать в турецких вип-отелях и для туристов, и на свадьбах.

В Москве и Подмосковье пройдет больше всего свадеб, юбилеев и корпоративов, а также фестивалей и кассовых концертов. Гонорар за такой концерт зависит от вместимости площадки, а цена за корпоративное выступление варьируется в районе 20%.

На стоимость выступления влияют загруженность артиста, города, заказчик и так далее. Если прерывается отпуск, то идет наценка, а постоянным клиентам дают скидку. Артистам, у которых хватит песен, чтобы их пели хором пару часов подряд, заплатят на таких мероприятиях 8 или 10 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что артисты выступили на 28 площадках в рамках фестиваля "Московская весна Победы". Мероприятие объединило свыше 1,6 миллиона человек. По всей столице в дни праздника звучали песни военных лет. Всего прошло свыше 400 часов концертов, спектаклей и поэтических вечеров.