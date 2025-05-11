Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Московская весна Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Московская весна Победы" объединил свыше 1,6 миллиона человек. Мастер-классы и выступления артистов состоялись на 28 городских площадках, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, подводя итоги события.

"На каждой локации можно было буквально перенестись в годы Великой Отечественной войны: почувствовать атмосферу фронтовых будней, увидеть, как жил город в то время. А еще – поддержать тех, кто сегодня защищает Родину. В домиках добра проекта "Москва помогает" собирали подарки для участников СВО, детей из новых регионов России и зоотовары для животных в приютах ", – отметил Собянин.

По всей Москве в дни празднования Победы звучали песни военных лет. Всего, по словам мэра, прошло свыше 400 часов концертов, спектаклей и поэтических вечеров. Как он отметил, многие приходили на площадки с детьми, участвовали в активностях – готовили по рецептам военных лет, посещали скейтпарки и школы самокатов, участвовали в тренировках на улицах и спортивном ориентировании "Быстрее, выше, сильнее".

Сотни мероприятий прошли в рамках "Московской весны Победы", которая завершилась в воскресенье, 11 мая. Например, на площадке в районе Тропарево-Никулино организовали спектакль "Василий Теркин" по одноименной поэме Александра Твардовского. В Кузьминках представили постановку о героизме медсестер на фронте, а в Отрадном зрителям показали представление "Тимур и его команда" по повести Аркадия Гайдара.

