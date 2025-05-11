Акция "Московская музейная неделя" пройдет 12–18 мая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Акция "Московская музейная неделя" состоится в период с 12 по 18 мая. В рамках нее можно бесплатно посетить выставки об истории, искусстве и естественных науках, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Музеи Москвы в рамках данной акции с начала года посетили более 330 тысяч человек. В мае гостей ждут 89 площадок. Одной из тем стал 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), уточнила заммэра Наталья Сергунина.

Например, можно будет посетить выставку "Маэстро, на взлет!". В Музее космонавтики расскажут о подвигах асов 5-го гвардейского истребительного авиационного Берлинского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка, а также покажут знамя эскадрильи, награды и личные вещи пилотов.

Рисунки фронтовых художников Николая Жукова, Леонида Голованова и Анатолия Горпенко представят на выставке в музее-панораме "Бородинская битва". Посетителям расскажут о возрождении мирной жизни после освобождения от немецко-фашистской оккупации.

Кроме того, в Музее истории Лефортово можно будет увидеть экспозицию "Вести с фронта" с письмами и открытками участников сражений 1941–1945 годов, а в музее-заповеднике "Коломенское" – "Красоту крестьянского быта" со старинной одеждой, резной посудой и игрушками.

Подробнее о "Московской музейной неделе моды" можно узнать на ее официальной странице.

Ранее выставка, посвященная писателям-фронтовикам Константину Симонову и Александру Твардовскому, открылась во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Экспозиция, приуроченная к 80-летию победы в ВОВ, получила название "Герои, писавшие о подвигах".

