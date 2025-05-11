Аллею Славы обновили в парке "Северное Тушино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сотрудники столичного парка "Северное Тушино" восстановили и обновили информацию о героях Великой Отечественной войны (ВОВ). Работы прошли на Аллее Славы к 80-летию Победы, сообщил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

"Были изучены архивные документы. Добавлены новые фотографии, уточнены биографии. Благодаря этой работе теперь каждый посетитель Аллеи Славы может не просто увидеть имя, но и узнать личную историю человека", – цитирует Фурсина портал мэра и правительства Москвы.

Актуальная информация о героях появилась на стендах Аллеи Славы. В "Северном Тушино" также обновили 89 памятных табличек у кустов сирени, высаженных в 2010 году в честь защитников Родины. Там же в четверг, 8 мая, состоялось торжественное мероприятие "О героях былых времен".

Ранее выставка, посвященная писателям-фронтовикам Константину Симонову и Александру Твардовскому, открылась во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Экспозиция, приуроченная к 80-летию победы в ВОВ, получила название "Герои, писавшие о подвигах".

