В Музее кино на ВДНХ расскажут о женщинах в тылу во время войны

Фото: пресс-служба ВДНХ

В Музее кино на ВДНХ откроется выставка "Под покровом любви", посвященная матерям, ожидавшим сыновей с фронта, а также труженицам и актрисам фронтовых бригад. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выставочное пространство будет разделено на несколько зон. Первая зона будет посвящена убранству деревенского дома в годы войны, другие зоны расскажут о жительниц города и отдельно об актрисах.

Для раскрытия образов в экспозиции использовались эскизы костюмов и декораций, а также плакаты и кадры со съемок военных фильмов, среди которых "Двадцать дней без войны", "Баллада о солдате", "Актриса", "Летят журавли" и другие.

Финальная зона будет посвящена Победе, в том числе радости долгожданной встречи с близкими после войны и памяти о тех, кто отдал жизнь во имя мира.

Выставка будет открыта в Музее кино до 26 февраля 2026 года.

Ранее Сергей Собянин объявил об открытии обновленной экспозиции Музея героизма на ВДНХ в павильоне №59 "Зерно". Глава города отметил, что в экспозиции представлена диорама, детально воспроизводящая линию фронта на одном из важных участков спецоперации.

Также на выставке можно будет увидеть доставленные с фронта элементы вражеской техники производства Соединенных Штатов и других государств НАТО и макеты дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М и штурмовика Су-25 "Грач", которые являются современными аналогами советских Ил-2 и Як-3.



