Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии обновленной экспозиции Музея героизма на ВДНХ. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

"В год 80-летия Победы и защитника Отечества в павильоне №59 "Зерно" разместилась не просто выставка, а пространство памяти и уважения участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции", – рассказал градоначальник.



Глава города отметил, что в экспозиции представлена диорама, детально воспроизводящая линию фронта на одном из важных участков спецоперации. Также на выставке можно будет увидеть доставленные с фронта элементы вражеской техники производства Соединенных Штатов и других государств НАТО и макеты дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М и штурмовика Су-25 "Грач", которые являются современными аналогами советских Ил-2 и Як-3.



"Реальные вещи и документы делают выставку особенно ценной – они помогают сохранить историческую правду и наглядно демонстрируют, как на самом деле разворачивались события на поле боя", – поделился Собянин.



Современные технологии совместно с воссозданными сценами фронтового быта также позволят добиться эффекта присутствия, добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что москвичи за 6 лет передали проекту "Москва – с заботой об истории" на хранение более 20 тысяч семейных реликвий. В числе переданных реликвий фотографии, письма, документы и предметы времен Великой Отечественной войны, а также фото- и видеопленки с советского времени до 2000-х годов.

Как уточнил глава города, нескольким семейным реликвиям был присвоен статус особо ценных документов. Среди них макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года.