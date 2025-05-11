Выставка о писателях-фронтовиках открылась во флагманских центрах госуслуг Москвы

Фото: пресс-служба центров госуслуг Москвы

Выставка, посвященная писателям-фронтовикам Константину Симонову и Александру Твардовскому, открылась во флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Выставка, приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, получила название "Герои, писавшие о подвигах". Кроме того, 2025 год стал юбилейным для Симонова и Твардовского и значимого для них обоих 100-летнего журнала "Новый мир".

"Их жизни и творчество неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. В год 80-летия Победы так естественно рассказать москвичам о великих людях, не только ковавших ее на поле боя, но и поддерживавших огонь в сердцах солдат. Симонов и Твардовский говорили на одном языке с бойцами и от их имени, они стали голосами времени", – отметила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Кристина Сиротинина.

Уточняется, что выставка организована совместно с Объединением культурных центров ЮАО и библиотекой № 210 – культурным центром А. Т. Твардовского. Посетить экспозицию можно во флагманах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в Музее кино на ВДНХ откроется выставка "Под покровом любви", посвященная матерям, ожидавшим сыновей с фронта, а также труженицам и актрисам фронтовых бригад. Пространство для экспозиции будет разделено на несколько зон. Выставку можно посетить до 26 февраля.

