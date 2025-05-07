Главархив Москвы открыл новую онлайн-выставку "Мы победили!"

Фото: Главархив Москвы/Курсант Рязанского артиллерийского училища корпусной артиллерии лейтенант В. Великород (сидит в первом ряду, крайний справа) с сослуживцами В. Аксеновым, М. Виленским, Н. Марецким, Никаноровым, И. Талалаевым, М. Ульяновым и А. Янченко. 10 марта 1941 года.

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Мы победили!", приуроченную к 80-летию Великой Отечественной войны (ВОВ). В ней показаны документы и фотографии о солдатах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Большинство документов были переданы в рамках акции "Москва – с заботой об истории" от родственников участников ВОВ. Они поступили на постоянное хранение. Пользователям доступны удостоверения, благодарности, награды, письма, дневниковые записи, красноармейские и летные книжки и фотографии.

Каждый раздел в онлайн-выставке посвятили истории семей военных, офицеров и жителей городов. К примеру, там можно увидеть письма жене Тоне и детям Борису, Лене и Диме капитана Ивана Мамышева, который участвовал в обороне Ленинграда, форсировании Десны, освобождении Бреста и взятии Берлина.

Кроме того, в архив передали удостоверения и письма майора государственной безопасности Петра Образцова, который был участником руководства оперативными группами в охране тыла в Вене и Братиславе.

Пользователи могут увидеть воспоминания добровольца 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района столицы и благодарности командования красноармейцу Борису Баркалову.

Также здесь представлены документы семей ветеранов ВОВ Василия Великорода, Виктора Висягина, Дмитрия Лодыгина, Алексея Петрухина, Владимира Супилко, Николая Рыбушкина и других.

Офлайн выставка продлится в главном выставочном зале Главархива Москвы до 3 октября.

Между тем на портале "Узнай Москву" заработал культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны". В нем можно найти архивные фотографии и фронтовые письма театров.

В спецпроект попали Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (МХТ имени А. П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и другие.

