07 мая, 11:07Город
Бесплатные мастер-классы пройдут на рынках "Москва – на волне" ко Дню Победы
Фото: "Московские сезоны"
На рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском пройдет серия бесплатных мастер-классов для детей ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
"Шеф-повара расскажут об истории каждого рецепта, а процесс приготовления будет несложным, чтобы дети могли легко повторить его дома самостоятельно", – говорится в сообщении.
Мастер-классы пройдут в рамках "Московской весны Победы". Дети научатся варить армейскую уху и рыбную похлебку, а также смогут приготовить перловку по-бородински и другие блюда военных лет.
Принять участие в мастер-классах смогут дети старше шести лет.
Ранее сообщалось, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ пройдут световое шоу, парад, оркестровая музыка и праздничные инсталляции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Программа состоится с 11:00 до 22:00.
С 8 по 12 мая на посадочном вокзале можно будет увидеть инсталляцию "Победа навсегда".
Видеопроекция в честь 80-летия Победы появилась на здании мэрии Москвы