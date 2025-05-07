Бесплатные мастер-классы пройдут на рынках "Москва – на волне" ко Дню Победы

Фото: "Московские сезоны"

На рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском пройдет серия бесплатных мастер-классов для детей ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"Шеф-повара расскажут об истории каждого рецепта, а процесс приготовления будет несложным, чтобы дети могли легко повторить его дома самостоятельно", – говорится в сообщении.

Мастер-классы пройдут в рамках "Московской весны Победы". Дети научатся варить армейскую уху и рыбную похлебку, а также смогут приготовить перловку по-бородински и другие блюда военных лет.



Принять участие в мастер-классах смогут дети старше шести лет.

Ранее сообщалось, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ пройдут световое шоу, парад, оркестровая музыка и праздничные инсталляции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Программа состоится с 11:00 до 22:00.

С 8 по 12 мая на посадочном вокзале можно будет увидеть инсталляцию "Победа навсегда".