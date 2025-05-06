Световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь 80-летия Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Световое шоу, парад, оркестровая музыка и праздничные инсталляции пройдут на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

Программа состоится с 11:00 до 22:00. В течения дня на территории аттракциона будут открыты праздничные фотозоны и инсталляции. На крыше установят флаги.

При этом с 8 по 12 мая на посадочном вокзале можно будет увидеть инсталляцию "Победа навсегда". Кроме того, гостей приглашают на "Парад на Солнце Москвы", в рамках которого пройдет шествие молодых людей в форме периода ВОВ.

"Кульминацией праздника станет грандиозное световое шоу на колесе обозрения. С 19:00 аттракцион засияет золотисто-красными огнями, символизирующими мужество, победу и память", – говорится в сообщении.

На центральной площади посетители смогут услышать произведения военных лет, которые исполнят духовой оркестр и детский ансамбль. Более того, в рамках праздничных мероприятий на территории комплекса с 15:00 до 17:00 пройдет творческая акция "Рисуй Победу". Все желающие создадут свой рисунок, приуроченный ко Дню Победы.

С 8 по 11 мая колесо обозрения будет работать по продленному времени до 23:00.

Между тем в День Победы жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить выставки музейно-выставочного центра РОСИЗО, расположенного в Петроверигском переулке.

В верхних залах в эти дни проходит выставка "Маршруты Победы", посвященная мужеству и отваге советского народа в годы Великой Отечественной войны, а в нижних – выставка "Формы и образы. Расписное дерево", которая познакомит гостей центра с историей традиционных деревянных изделий.

