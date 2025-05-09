Сотни мероприятий пройдут в рамках фестиваля "Московская весна Победы" до 11 мая

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В столице до воскресенья, 11 мая, пройдут сотни мероприятий в рамках фестиваля "Московская весна Победы". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В пятницу, 9 мая, на площадке в районе Тропарево-Никулино будет организован спектакль "Василий Теркин" по одноименной поэме Александра Твардовского. Также в субботу, 10 мая, в Кузьминках представят постановку о героизме медсестер на фронте, а 11 мая в Отрадном зрителям покажут представление "Тимур и его команда" по повести Аркадия Гайдара. Все спектакли начнутся в 16:00.

Кроме того, в разных районах Москвы на фестивальных площадках выступят с песнями военных лет популярные российские исполнители, среди которых Валерия, Ирина Дубцова, Стас Пьеха и другие музыканты.

Помимо этого, различные занятия ждут юных москвичей и гостей столицы. 9, 10 и 11 мая в районе Вешняки работает научная студия МГТУ имени Баумана. На ее площадке ребята смогут сконструировать модели дельтапланов, создать открытки при помощи нейросетей и напечатать на 3D-принтере различные фигурки.

На площадках в районах Щукино, Косино-Ухтомский и Зябликово ребятам проведут кулинарные мастер-классы. Например, 9 мая специалисты покажут, как готовить гречневую кашу с сушеными грибами и луком, а 10 мая – творожный пирог с ягодами. Также на фестивальных локациях гости смогут попробовать медовые коврижки, блины со сметаной, пирожки, московские пончики и другие угощения.

В рамках фестиваля на ВДНХ 9 и 10 мая пройдут шествия духового оркестра с песнями военных лет, маршами и другими популярными композициями. В День Победы в Зеленом театре ожидается концерт, в 19:00 состоится Всероссийская минута молчания, а в 21:55 по радио ВДНХ, как и 80 лет назад, прозвучит объявление о Победе в ВОВ в архивной записи диктора Юрия Левитана.

Фотовыставка "Музыка Победы" открылась в сквере Московского метрополитена



