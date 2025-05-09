Москва отметила День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице отпраздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Утром на Красной площади прошел торжественный парад. Под оркестр, исполняющий "Священную войну", внесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

В параде принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков, принимал его министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Механизированную колонну на параде возглавил танк Т-34 – один из главных символов Победы. После его прохода по Красной площади также проехали ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

В завершении парада над Москвой пролетела группа высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29, "Русские витязи" на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25. Последние окрасили небо цветами российского флага.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Президент заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. Глава государства подчеркнул, что Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом.



Владимир Путин президент РФ Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами

После парада Путин совместно с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. У Вечного огня политики почтили минутой молчания память погибших советских воинов.

Сергей Собянин также поздравил россиян с 80-й годовщиной Победы.



Сергей Собянин мэр Москвы Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей Победы. И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам

В столице в рамках фестиваля "Московская весна Победы" на ВДНХ прошло шествие духового оркестра с песнями военных лет, маршами и другими популярными композициями. Вечером, в 19:00, состоялась Всероссийская минута молчания, а в 21:55 по радио ВДНХ, как и 80 лет назад, прозвучало объявление о Победе в ВОВ в архивной записи диктора Юрия Левитана.

Завершился День Победы праздничным салютом.