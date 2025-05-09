Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил москвичей с 80-летием Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр отметил, что в мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества.

"Наша страна победила – и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей, принесла мир народам планеты. С тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает нас к подвигу фронтовиков и тружеников тыла", – сказал Собянин.

Он добавил, что с ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму, и свято храним то, что дороже всего: веру и любовь к Отчизне.

"Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей Победы. И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам", –подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил ветеранов за их подвиг защитников Родины.



"С Днем Победы, друзья!" – поздравил глава города.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране и за ее пределами пройдут десятки мероприятий, посвященных подвигу советского народа.

Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве, на которых на протяжении всего дня выступят более двух тысяч артистов. Также там прозвучат известные песни времен ВОВ, включая "Священную войну", "Жди меня" и "Темную ночь".

Центральным событием празднования 80-летия Победы станут парады в Москве и восьми городах-героях. Кроме того, они пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Трансляцию парада на Красной площади также можно будет увидеть на праздничных площадках.

Также до 14 мая москвичи могут посетить кинопоказы в честь 80-летия Победы во флагманских офисах "Мои документы".