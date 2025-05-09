Путин поздравил россиян с Днем Победы

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Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Дорогие граждане России! Дорогие ветераны, уважаемые гости! Товарищи солдаты и матросы! Сержанты и старшины! Мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!" – сказал Путин, обращаясь к участникам парада.

Российский лидер отметил, что все народы в этот день "объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности". В своей речи он заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул Путин.

"Как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая, как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас", – сказал президент, добавив, что Советский Союз в те годы принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага.

Почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну, напомнил глава государства. Мужество советских бойцов определило итоги всей войны безоговорочными победами в крупнейших битвах, в том числе под Москвой и Сталинградом.

"Мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска", – напомнил российский лидер.

Однако Путин также подчеркнул, что героизм народов СССР был массовым, а полный разгром нацисткой Германии совершился общими усилиями стран Объединенных наций. Победу в том числе приблизило открытие Второго фронта в Европе.

Президент вспомнил жителей Средней Азии и Закавказья, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали фронт всем необходимым, а также вклад в общую победу дружественного народа Китая.

"Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами", – добавил президент РФ.

Он особо отметил, что "отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину", и страна всегда будет опираться на свое единство. Жители России помнят уроки Второй мировой войны и никогда не согласятся с искажением ее событий и попытками оболгать подлинных победителей.

Российский президент заявил, что сейчас вся страна поддерживает участников специальной военной операции и гордится их смелостью и решительностью. Россия была и будет несокрушимой преградой для поборников нацизма, русофобии и антисемитизма, заключил Путин.

Глава государства предложил почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Гости на трибунах поднялись с мест, чтобы молча выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.

Свою речь Путин завершил словами: "Слава народу-победителю! С праздником, С Днем Великой Победы! Ура!".

Торжественный парад начался на Красной площади в 10:00. По главной площади маршируют курсанты и офицеры московских военных училищ, а также участники СВО. В состав парадных расчетов также вошли военные Мьянмы, Белоруссии, Вьетнама, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Казахстана, КНР, Киргизии и Лаоса.

На мероприятии присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Бразилии, Палестины, Сербии, Буркина-Фасо, КНР, премьер-министры Словакии, Малайзии и многие другие.

Для жителей и гостей столицы по всей Москве открыты праздничные площадки, на которых звучат известные песни времен ВОВ и транслируется парад на Красной площади.