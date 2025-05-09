Ограничения движения транспорта действуют в Москве в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в пятницу, 9 мая, действуют временные ограничения движения транспорта из-за праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В связи с проведением парада Победы до 13:00 нельзя парковаться в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде. Также ограничения действуют на улицах Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.

Кроме того, парковки закрыты на участке Волгоградского проспекта:

от Люблинской до Абельмановской улицы;

на Таганской площади;

Новинском бульваре.

И на участке Садового кольца – от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады, ограничения касаются и Оружейного переулка.

В районе Таганской площади до этого же времени организовано двухстороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

Кроме того, до окончания парада нельзя будет проехать по:

Тверской;

1-й Тверской-Ямской;

Моховой;

Большой Никитской;

Болотной;

Садовнической.

Закрыты улицы Охотный Ряд, Балчуг, Солянка, Петровка, а также центральные набережные – Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

Перекрыты 1-й и 2-й Раушские переулки. Временно недоступны:

Новая и Старая площади;

Китайгородский проезд;

Лубочный переулок;

Большой и Малый Москворецкие и Чугунный мосты.

С 10:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы.

Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет закрыт для транспорта. Парковаться на этих улицах нельзя до 13:00.

В ЦАО и ЮВАО временно закроют часть подземных пешеходных переходов. До окончания парада ограничения коснутся участков Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы. На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные переходы будут недоступны с 10:00 до окончания мероприятия.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут поездок. Подробнее о перекрытиях можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что в период с 8 по 10 мая парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. Жители и гости столицы смогут не оплачивать парковку даже на участках с повышенными тарифами, а также в зонах динамического тарифа.

Однако стоянки, где установлены шлагбаумы, необходимо будет оплатить.