Парковка на всех столичных улицах будет бесплатной с 8 по 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В период с 8 по 10 мая парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В связи с этим жители и гости столицы смогут не оплачивать парковку даже на участках с повышенными тарифами – 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Однако стоянки, где установлены шлагбаумы, необходимо будет оплатить.

Ранее ЦОДД рекомендовал автомобилистам пересесть на метро из-за ограничения движения в центре Москвы с 05:00 среды, 7 мая. По данным столичного Дептранса, на движение могут влиять временные ограничения, прибытие иностранных делегаций, увеличение числа машин в преддверии майских праздников, а также дорожные работы и мелкие ДТП.

Также в департаменте предупредили, что с 05:30 до окончания мероприятий станции метро "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" будут работать на вход и пересадку, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку. Кроме того, возможны ситуативные ограничения на других станциях столичного метро по требованию полицейских.

