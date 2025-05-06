ЦОДД рекомендовал пересесть на метро 7 мая из-за ограничения движения в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам и гостям города пересесть на метро из-за ограничения движения в центре Москвы с 05:00 7 мая. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

По данным департамента, в течение дня на движение могут влиять временные ограничения, прибытие иностранных делегаций, увеличение числа машин в преддверии майских праздников, а также дорожные работы и мелкие ДТП.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В этот день с 05:30 до окончания перекрытий станции метро "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать на вход и пересадку, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.

Кроме того, возможны ситуативные ограничения на других станциях столичного метро по требованию полицейских, отметили в Дептрансе.

Горожанам советуют соблюдать правила пользования метро и требования сотрудников. Также москвичам рекомендовали планировать свой маршрут заранее.

Также с 7 по 9 мая в столице введут дополнительные ограничения на использование электросамокатов. Скорость передвижения самокатов вблизи мест массового скопления людей будет автоматически снижаться, а в некоторых точках движение будет полностью запрещено.